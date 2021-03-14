مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورجنر إلى التضامن الدولي مع المحتجين في ميانمار، وأعربت عن استيائها من الوفيات التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت في بيان إنها "سمعت شخصيا من مصادر في ميانمار روايات مفجعة عن عمليات قتل وإساءات للمتظاهرين وتعذيب للسجناء في نهاية الأسبوع".

وأضافت أن "الوحشية المستمرة، بما في ذلك (الوحشية) ضد أفراد الفرق الطبية وتدمير البنية التحتية العامة، يقوض بشدة أي احتمالات للسلام والاستقرار".

ودعت شرانر بورجنر المجتمع الدولي إلى التعاون، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، "تضامنا مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية".