سوريا: إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق

أحبطت السلطات السورية، اليوم الاثنين، عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة، وقضت على 3 إرهابيين والقت القبض على 3 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في الأجهزة المختصة السورية قوله، إنه بالتعاون مع المواطنين السوريين في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط عملية إرهابية تجاه مدينة دمشق كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين يحملون أحزمة ناسفة والقاء القبض على 3 آخرين وبحوزتهم أيضاً أحزمة ناسفة أرسلتهم التنظيمات الإرهابية من أماكن وجودها لاستهداف مدينة دمشق.