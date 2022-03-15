واشنطن تعرب عن قلقها تجاه تقارب الصين مع موسكو خلال اجتماع رفيع المستوى

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أجرى عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين مشاورات "مكثفة" استمرت سبع ساعات، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفقا لمصادر أمريكية.

وتحدثت ممثلة رفيعة المستوى للحكومة الأمريكية عن ذلك الاجتماع خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع صحفيين يوم الاثنين.

وقالت إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعرب عن قلق واشنطن البالغ إزاء تقارب الصين مع موسكو خلال الاجتماع الذي عقد في روما مع يانج جيتشي، كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصيني.

ولم ترغب ممثلة الحكومة الأمريكية في التعليق على تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية واقتصادية. ونفت الصين مثل هذه التقارير يوم الاثنين.

يشار إلى أن الصين هي أهم حليف لروسيا، لكنها تحاول الحفاظ على موقف محايد في الحرب الأوكرانية.

وقالت المسؤولة في الإدارة الأمريكية إن التخطيط لاجتماع روما بدأ بالفعل بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينج في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت: "لقد كانت جلسة مكثفة استغرقت سبع ساعات، مما يعكس خطورة اللحظة وكذلك التزامنا بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".

وتطرقت المحادثات في روما أيضا إلى تصعيد التوترات من جانب كوريا الشمالية.