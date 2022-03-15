الحكومة اليمنية ترحب بإدراج الحوثيين على القائمة السوداء من جانب الاتحاد الأوروبي

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر أمس الاثنين، والذي قضى بادراج الحوثيين "ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات؛ لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بتأكيد القرار على حقائق مهمة "بشأن سلوكيات ميلشيا الحوثي والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن، واتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات وتجنيد واستخدام الأطفال، وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري، وزراعة الألغام بصورة عشوائية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والألغام البحرية”.

ونوهت الوزارة إلى أن "ميلشيا الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا، مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا".

وحثت الحكومة الشرعية، على ضرورة إبقاء الضغط على ميلشيا الحوثي "إلى حين إنهاء الانقلاب ،واستعادة الأمن والاستقرار ،واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، إدراج جماعة الحوثي في القائمة السوداء وتجميد أصول الجماعة وحظر تمويلها ونشاطها.

وعزا الاتحاد الأوروبي في بيان له، هذا القرار إلى "تنفيذ الحوثيين هجماتهم العسكرية ضد المدنيين وعرقلتهم المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال وقمع النساء وممارسة العنف الجنسي بحقهن".