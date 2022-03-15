زيلينسكي يعترف بأن فرص انضمام بلاده إلى الناتو غير مرجحة

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن فرص انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" غير مرجحة.



وخلال كلمة له عبر الإنترنت أمام ممثلي قوة المشاة المشتركة العسكرية لدول شمال أوروبا "جيف"، قال زيلينسكي اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، ونحن نفهم هذا".



وأضاف زيلينسكي: "ظللنا على مدار سنوات نسمع عن الأبواب المفتوحة، لكننا نسمع الآن أيضا أننا غير مسموح لنا بالدخول إلى هناك، ونحن مضطرون إلى قبول ذلك".



وتابع زيلينسكي: "أنا سعيد لأن شعبنا بدأ في فهم أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا وعلى شركائنا الذين يساعدوننا".



جدير بالذكر أن روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا منذ قرابة ثلاثة أسابيع، تطالب بوضع حيادي لأوكرانيا بما يعني تخليها عن مساعي الانضمام إلى الناتو.



من جهته، نقلت وكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية عن اوليكسي اريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني قوله إن هناك إمكانيتين فقط لإنهاء الحرب الأولى إما أن تستجيب موسكو لمطالب كييف في المفاوضات الحالية بسحب قواتها أو أن تواصل القتال وسيهزمها الجيش الأوكراني في نهاية المطاف.



كان البرلمان الأوكراني مدد الأحكام العرفية السارية لمدة 30 يوما حتى 25 أبريل المقبل، وكان قد تم إعلان هذه الأحكام بعد ساعات قليلة من بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.