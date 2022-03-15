دعوات لاستقالة الحكومة السريلانكية وسط عجز في العديد من المواد الأساسية

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نظمت مجموعة المعارضة الرئيسية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، احتجاجا في العاصمة كولومبو للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا وحكومته.

تأتي الدعوات وسط أزمة اقتصادية شديدة أدت إلى نقص في العديد من المواد الأساسية.

ونظم ما يقدر بـ30 ألف شخص مسيرة إلى إدارة الرئاسة في احتجاج استمر أكثر من ثلاثة ساعات، حسبما ذكرت الشرطة.

وحرست مكتب الرئاسة قوات شرطية خاصة منعت محاولة بعض المحتجين اختراق الحاجز الأمني.

وقال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان: "نريد أن نوصل إلى الرئيس (رسالة) إن لم تكن قادرا على إدارة البلاد، سلم لنا السلطة واستقل".

وكان هذا أكبر احتجاج مناهض للحكومة في سريلانكا منذ فوز الرئيس راجاباكسا في الانتخابات في 2020.

تأتي الاحتجاجات في أعقاب زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود الأسبوع الماضي ونقص الدولارات الأمريكية، الأمر الذي أخر شراء كميات إضافية من الوقود وأدى إلى اصطفاف السيارات في طوابير طويلة للتزود بالوقود.