السجن 15 عامًا لمتهم بالشروع في قتل أخر بسبب الميراث بالإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، اليوم الثلاثاء، شخص يدعى "ش.ا.م"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في قتل "أ.ا.هـ"، سائق، عمدًا، وذلك في القضية المقيدة برقم 20500 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد وصول شخص إلى إحدى المستشفيات العامة، وبه إصابات متعددة في أنحاء متفرقة من الجسم، إثر التعدي عليه في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، واقوال شهود العيان، أنه حال تواجد المجني عليه داخل مسكنه، حضر إليه المتهم، ونشبت بينهما مشادة كلامية، استل على أثرها المتهم سلاح أبيض "مطواة" من بين طيات ملابسه، وسدد له طعنه به.

وأوضحت التحقيقات، أن الطعنة استقرت في الجانب الأيسر من الصدر، بقصد إزهاق روحه، حيث سقط مغشيًا على الأرض، إلا أن الأهالي تمكنوا من نقله إلى إحدى المستشفيات، وذلك إثر نشوب نزاع بينهما على الميراث.

ولفتت التحقيقات إلى أن المجني عليه تم نقله لإحدى المستشفيات لإسعافه، فيما أظهر التقرير الطبي تعرضه لجرح طعني نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، واسترواح هوائي، وكسر في الضلوع من الناحية اليسرى.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، وائل عزيز مهنا، والدكتور إيهاب رفعت السعدني.