 367.8 % ارتفاع في واردات مصر من الكسب خلال ديسمبر 2022 - بوابة الشروق
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367.8 % ارتفاع في واردات مصر من الكسب خلال ديسمبر 2022

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 4:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 4:49 م


ارتفعت واردات مصر من الكسب بنسبة 367.8% لتبلغ نحو 29.5 مليون دولار، خلال ديسمبر 2022، مقابل 6.3 مليون دولار فى ديسمبر 2021، بقيمة زيادة بلغت 20.97 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء.

وبحسب نشرة الجهاز، ارتفع إجمالي قيمة واردات مصر من الكسب بنسبة 180% خلال عام 2022، لتبلغ نحو 117.07 مليون دولار، مقابل 41.78 مليون دولار خلال 2021، بقيمة زيادة بلغت 75.29 مليون دولار.

وتراجعت قيمــة الــواردات المصرية من السلع بنسبــة 28%، خــــلال شهــر ديسمبر 2022، حيـث بلغـــت 6.11 مليــار دولار، مقابـــل 8.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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