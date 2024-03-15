الصين تحث شركات السيارات الكهربائية على شراء الرقائق المحلية

دعت الحكومة الصينية شركات تصنيع السيارات الكهربائية، من "بي واي دي" إلى "جيلي أوتوموبيل"، إلى زيادة مشترياتها من شركات تصنيع الرقائق المحلية، في إطار حملة لخفض الاعتماد على الواردات الغربية وتعزيز صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، عن مصادر مطلعة، طلبت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات من منتجي السيارات العام الجاري شراء مكونات محلية الصنع لتسريع وتيرة استخدام الرقائق الصينية.

وأضافت المصادر أن الجهة المشرفة على التكنولوجيا في البلاد حددت هدفا غير رسميا لمنتجي السيارات، بالحصول على 20%من الرقائق المستخدمة لديهم من السوق المحليا بحلول عام 2025، ولكنها غير راضية عن وتيرة التقدم في هذا الشأن.

وتخطر الوزارة الآن الشركات بشكل مباشر بتجنب أشباه الموصلات الأجنبية إذا كان الأمر ممكنا، بحسب ما قالته المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات.

وتعكس هذه التطورات جهود بكين المكثفة لتحفيز قطاع التكنولوجيا لديها، في وجه المحاولات الأمريكية للحد من تطوير الرقائق الصينية من خلال العقوبات والقيود المفروضة على بيع التكنولوجيا المتقدمة.