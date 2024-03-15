البيئة تعلن الانتهاء من تركيب أول محطتين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء في بورسعيد والمنوفية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، الانتهاء من تركيب أول محطتين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظتي بورسعيد والمنوفية، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.



وتم اختيار محافظة بورسعيد لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها إحدى محافظات القناة ذات الطبيعة العمرانية المميزة، وتم تركيب المحطة بمبنى كلية التربية النوعية - جامعة بورسعيد.



كما تم تركيب محطة رصد لحظى بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان في محافظات الدلتا.



وأوضحت فؤاد، أنه بتركيب تلك المحطتين أصبح لدينا 42 محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استمرار أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الاستفادة من نتائج القياسات في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.



جدير بالذكر أن الشبكة القومية لرصد الضوضاء، تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها، علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.