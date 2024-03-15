الحوثيون باليمن: استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية بالبحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية استهداف لسفينة إسرائيلية ومدمرة امريكية في البحر الأحمر، مؤكدة في الوقت ذاته توسيع عملياتها العسكرية لتشمل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة (تابعة للجماعة)، عملية استهداف لسفينة (باسيفيك 01) الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضاف: "فيما نفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لمدمرة أمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققتِ العملية أهدافَها بنجاح".

وأشار سريع إلى أن قواتهم المسلحة بدأت في توسيع نطاقِ عملياتِها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن قواتهم" نفذت ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة وقد حققت العمليات الثلاث أهدافَها بنجاح".

كما أكد سريع أن قواتهم المسلحة لن تتوقف عن منع الملاحةِ الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك المحيط الهندي "إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن المجاهدين في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".