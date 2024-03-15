 صحة الإسماعيلية تقدم خدمات 100 مليون صحة أمام دور العبادة وأماكن التجمعات - بوابة الشروق
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صحة الإسماعيلية تقدم خدمات 100 مليون صحة أمام دور العبادة وأماكن التجمعات

أميرة محمدين
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 10:49 م

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بالإسماعيلية، انتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساءً والمصالح الحكومية صباحا بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن فرق مبادرة 100 مليون صحة المتنقلة وفرق التواصل المجتمعي ستقدم يوميا طوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، والاعتلال الكلوي)، والتوعية بمبادرات صحة المرأة.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالارتقاء بالخدمات الصحية والكشف الطبي المجاني، من أجل الحفاظ على صحة المواطن.


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