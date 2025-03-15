زيلينسكي يعين مدير مكتب الرئاسة يرماك كبيرا للمفاوضين في محادثات السلام المحتملة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، كبيرا للمفاوضين في محادثات السلام المحتملة، حسبما ذكر مكتب الرئاسة في كييف اليوم السبت.

ويضم وفد التفاوض أيضا وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم عميروف وبافلو باليسا نائب يرماك.

ويعتبر يرماك الشخص الأكبر نفوذا في المعترك السياسي الأوكراني بعد زيلينسكي.

والتقى المفاوضون الأربعة بالفعل بممثلي الولايات المتحدة في السعودية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى لاستئناف إرسال شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

ووافقت أوكرانيا على مقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، شريطة التزام موسكو.

وعلى الناحية الأخرى، تعارض روسيا وقف إطلاق النار غير المشروط.

ولا يعترف الكرملين بشركاء في اتفاق السلام باستثناء الولايات المتحدة، لا القيادة الأوكرانية ولا الدول الأوروبية.