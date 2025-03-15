يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، اجتماعاً مع فريق التفاوص الإسرائيلي في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، في أعقاب مقترح أمريكي جديد لـ"تضيق الفجوات" بين "حماس" وتل أبيب، بما يسمح بتمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل)، فيما اتهم البيت الأبيض "حماس" بتقديم مطالب "غير واقعية".

وأعلنت "حماس"، الجمعة، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء في مفاوضات غزة، وأبدت استعدادها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى جثامين 4 محتجزين من مزدوجي الجنسية، السبت.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "في حين قبلت إسرائيل إطار عمل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تُصرّ حماس على رفضها وتُواصل شنّ حرب نفسية ضد عائلات الأسرى".

وأضاف البيان: "سيجتمع رئيس الوزراء بالفريق الوزاري مساء السبت للاستماع إلى إحاطة مُفصّلة من فريق التفاوض، ولتحديد الخطوات اللازمة لتحرير الأسرى وتحقيق جميع أهداف حربنا".

وكان البيت الأبيض، قال في بيان، الجمعة، إن ويتكوف ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك تريجر، أوضحا أن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف لإطلاق نار دائم، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وشدد البيت الأبيض في البيان، على ضرورة تنفيذ مقترح "تضييق الفجوات" قريباً مع الإفراج عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر فوراً، موضحاً أنه بموجب المقترح ستطلق "حماس" سراح المحتجزين الأحياء مقابل الأسرى، وفقاً للصيغ السابقة، كما سيتم تمديد وقف إطلاق النار للسماح باستئناف تقديم مساعدات إنسانية كبيرة.

وذكر البيان الأمريكي، أنه "تم إبلاغ حماس عبر شركائنا القطريين والمصريين، بشكل واضح أنه يجب تنفيذ هذا المقترح قريباً، وأنه يجب إطلاق سراح المواطن الأمريكي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر على الفور".

وتابع: "للأسف، اختارت حماس أن تردّ علناً بادعاء المرونة، بينما تواصل في الخفاء تقديم مطالب غير واقعية على الإطلاق ما لم يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.. حماس تراهن على أن الوقت في صالحها – لكنه ليس كذلك. إنها تعلم جيداً الموعد النهائي المحدد، وعليها أن تدرك أننا سنتصرف وفقاً لذلك إذا انقضت المهلة".

• موقف "حماس"

وكانت حركة "حماس"، أعلنت الجمعة، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء في مفاوضات غزة، وأبدت استعدادها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى جثامين 4 محتجزين من مزدوجي الجنسية، السبت.

وأوضح مصدر مطلع في الحركة لـ"الشرق"، أنه تم الاتفاق على معايير جديدة مقابل إطلاق سراح الجندي ألكسندر والجثامين الأربعة، تختلف عن المرحلة الأولى، ذاكرا أن "المفتاح الجديد بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في مقابل أي أسير عسكري إسرائيلي".

ولفت إلى أن الاقتراح يقضي بـ"تمديد وقف النار لعدة أسابيع"، مشيراً إلى أنه "بعد موافقة حماس تبقى الكرة في الملعب الإسرائيلي للموافقة واستئناف تنفيذ الاتفاق"، مشدداً على أن "حماس"، أبلغت الوسطاء أن هذا الموافقة بادرة حسن نية وأنها جاهزة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية فوراً.

وأكدت الحركة جاهزيتها لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة.