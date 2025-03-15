النيجر تأمر 3 مسئولين نفطيين صينيين بمغادرة البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدران لوكالة رويترز، الجمعة، إن المجلس العسكري في البلاد أمر ثلاثة مسئولين صينيين يعملون في قطاع النفط بمغادرة البلاد في أحدث خطوة من الحكومات العسكرية الإقليمية لتعزيز سيطرتها على الموارد.

وأوضح المصدران أن طلب المغادرة تم نقله يوم الأربعاء للمديرين المقيمين في النيجر لشركة البترول الوطنية الصينية وشركة خطوط أنابيب النفط في غرب إفريقيا والمشروع المشترك لمصفاة النفط (سوراز)، وفق وكالة رويترز.

وأُعطيت للمسئولين الصينيين مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وقال مصدر مقرب من الحكومة الجمعة، إن المديرين خارج البلاد.

وذكر المصدر الآخر، وهو قريب من الشركات المستهدفة، أن المديرين طُلب منهم المغادرة بسبب خلافات حول أجور الموظفين المحليين ووتيرة العمل في المشروعات.

كما ألغت وزارة السياحة في النيجر الأسبوع الماضي، ترخيص فندق تديره شركة صينية في نيامي، مستندة إلى ممارسات تمييزية.

والعام الماضي، وقعت النيجر مذكرة تفاهم مع شركة البترول الوطنية الصينية بقيمة 400 مليون دولار تتعلق ببيع النفط الخام من حقل أغاديم النفطي.

وألغى المجلس العسكري في النيجر، اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. كما سيطرت السلطات على منجم سومير لليورانيوم التابع لشركة أورانو الفرنسية للوقود النووي.

وبطريقة مشابهة، استخدمت الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو نزاعات قانونية لتعزيز سيطرتها على الموارد، ومنها الذهب.