وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يفتتحان مقر مؤسسة راعي مصر بحي مصر الجديدة

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح مقر مؤسسة راعي مصر بحي مصر الجديدة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

واطلع محافظ القاهرة ووزيرة التضامن الاجتماعي، على الأنشطة المتعددة التي تقدمها مؤسسة راعي مصر للتنمية في مختلف محافظات الجمهورية، واستمعا لشرح حول مشروع مدينة راعي مصر بمحافظة المنيا، وهي مدينة متكاملة لكافة الخدمات التنموية.

وأكد محافظ القاهرة، أن المؤسسة تعد من المؤسسات المتميزة بالعمل الأهلي، الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وشريكًا استراتيجيًا للدولة في تحسين جودة الحياة، إذ يسهم في مكافحة الفقر، وتطوير التعليم والصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، كما أنه يعزز القيم الإنسانية والتكافل المجتمعي، ويشارك بفعالية في صياغة وتنفيذ السياسات.

وثمّن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، باعتبارها شريكًا للأجهزة التنفيذية في تنفيذ مخططاتها التنموية والخدمية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المجتمع المدني شريك فاعل في عمليات التنمية والتطوير.