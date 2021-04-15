بلجيكا تخفف قيود كورونا وتسمح بالسفر لغير الضرورة قريبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء البلجيكي، اليوم الأربعاء، عقب محادثات، إن بلجيكا تعتزم تخفيف بعض القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا وتخطط للسماح بالسفر لغير الضرورة من وإلى البلاد.

وسيتم إعادة فتح منافذ البيع بالتجزئة بعد أسبوع دون اشتراط تحديد المتسوقين لمواعيد، كما سيتم السماح بإعادة فتح صالونات مصففي الشعر.

وبعد ذلك سيسمح لما يصل إلى 10 أشخاص بالتجمع في الهواء الطلق، بزيادة عن الحد المسموح به حاليا البالغ أربعة أشخاص.

ومن المقرر بعد ذلك أن تتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح المناطق الخارجية في الثامن من مايو بعد حظر استمر لأشهر.

وسيتم بعد ذلك تخفيف حظر التجول الليلي، وسيحل محله حظر التجمعات.

وشهدت أعداد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا ارتفاعا لكنها تنخفض تدريجيا. وفي المتوسط​​، تم تسجيل 471 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت الوفيات بنحو 50 % خلال نفس الفترة، بمتوسط ​​40 حالة وفاة في اليوم.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن أجنحة العناية المركزة ما زالت تحت ضغط كبير في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5ر11 مليون نسمة، ولهذا السبب يتم تخفيف الإجراءات بحذر.