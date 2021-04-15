إيطاليا: نهدف للحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها لضمان انسحاب آمن من أفغانستان



علق وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، على الأنباء التي تفيد بأن الجيش الايطالي سيغادر افغانستان قائلا: "إن هدفنا يتمثل بالحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن لضمان انسحابنا بأمان من أفغانستان".



وأضاف غويريني في تصريح أوردته وكالة إكي الإيطالية: "لقد ذهبنا والولايات المتحدة إلى أفغانستان عام 2001 لمكافحة إرهاب تنظيم القاعدة.. وقفنا معًا ضد تهديد رهيب وقلنا دائمًا أننا سنغادر معًا.. لذا فإن هدفنا هو الحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان انسحابنا بأمان، واستمرار مسار الحوار بين الأفغان".



وتابع "أعتقد أنه سيتعين علينا مواصلة دعمنا لأفغانستان، من حيث التعاون الإنمائي، بناء المؤسسات، وكذلك لدعم قوات الأمن الأفغانية التي أظهرت عملية نمو لا يمكن إنكارها في السنوات الأخيرة".



وأضاف: "في أفغانستان دفعنا ثمناً باهظاً، 54 قتيلاً.. ذكراهم تتطلب منا العمل من أجل هذا البلد مع المجتمع الدولي بأسره، حتى لا تذهب هذه التضحيات سدى".