مدرب فولفسبورج يشيد ببايرن ميونخ رغم الخروج من أبطال أوروبا

قال أوليفير جلاسنر المدير الفني لفريق فولفسبورج، إنه لا يرى أي نقاط ضعف في بايرن ميونخ، وذلك رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الإصابات والصراعات الداخلية.

ويخرج بايرن المتصدر لمواجهة فولفسبورج صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل، بغرض إلحاق الهزيمة الأولى به على ملعبه في الموسم الحالي، وفي حال تعثر بايرن ميونخ، فإن ذلك قد يفتح الباب لفريق لايبزج (صاحب المركز الثاني) للتقدم في سباق الفوز باللقب.

وقال جلاسنر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "بايرن ميونخ في حالة جيدة وهم في طريقهم للقب التاسع على التوالي، هم فريق قوي للغاية كما أنهم لديهم العديد من الخبرات والكثير من اللاعبين في الفريق هم أبطال العالم".

وأضاف: "كما أنهم فازوا خارج ملعبهم على باريس سان جيرمان"، في إشارة إلى فوز الفريق 1 / صفر أول أمس الثلاثاء، والذي لم يكن كافيا لتفوق الفريق الفرنسي 3 / 2 ذهابا.

في حين فاز بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية، فإن الفريق لديه أيضا الثلاثي المتوج بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، توماس مولر وجيروم بواتينج ومانويل نوير، بالإضافة إلى الثلاثي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد وكورنتين توليسو المتوجين بلقب نسخة 2018، والإسباني خافي مارتينيز الذي فاز باللقب عام 2010 مع منتخب إسبانيا.

ولكن مع الشكوك حول مستقبل المدير الفني للفريق هانز فليك وإمكانية رحيله بنهاية الموسم، وغياب ليفاندوفسكي عن مباريات هذا الشهر بسبب إصابة في الركبة، يبدو بايرن معرضا للخطر في الاسبوع المقبل .

ويتفوق فولفسبورج بفارق ثماني نقاط في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع تبقي ست مباريات لخوضها، لكن هناك حالة من القلق داخل الفريق بعد الهزيمة 3 / 4 أمام آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الاسبوع الماضي.

وقال جلاسنر: "نحتاج إلى أداء دفاعي أفضل بكثير مما كنا عليه، كما أننا نحتاج إلى أن نكون أكثر صلابة وأكثر تركيزا مما كنا عليه أمام فرانكفورت".

واختتم تصريحاته بقوله : "بالنسبة لنا كل مباراة هي مباراة العام، نحن في المركز الثالث وسنفعل كل ما بوسعنا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".