المفوضية الأوروبية: زيادة 15% في نفقات الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنمائية

قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه البالغ عددها 27 دولة قدموا معا 8ر66 مليار يورو (80 مليار دولار) من المساعدات الإنمائية في عام 2020، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

وقدمت ألمانيا أكثر من ثلث تلك الأموال، أي حوالي 9ر24 مليار يورو.

ومع ذلك، يجب أن تستمر المعونة الإنمائية المقدمة من الاتحاد الأوروبي في الارتفاع من أجل تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 7ر0% من الدخل القومي الإجمالي على التنمية بحلول عام 2030، كما هو مخطط له.

وفي عام 2020، بلغ رقم الاتحاد الأوروبي 5ر0%. وتجاوزت ألمانيا الهدف لأول مرة، بنسبة 73ر0%، كما تجاوزت السويد ولوكسمبورج والدنمارك هذه النسبة.

وذكرت المفوضية أنه تم خصم مساهمات بريطانيا من إجمالى تلك الأرقام.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، وواصلت الدفع في الميزانية المشتركة خلال فترة انتقالية.