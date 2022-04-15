أجرت أميرة الايقاع نسمة عبد العزيز حوارا فنيا مع آلة الماريمبا فى الحفل الذى جاء ضمن الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



وعلى المسرح المكشوف احتفلت أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز مع جمهورها بشهر رمضان المعظم وقدمت اللحن الأيقونة رمضان جانا، بعده وببراعة جذبت قلوب الحضور عزفت مجموعة من الأعمال العربية والغربية الشهيرة التى أعادت صياغتها لتناسب التها المفضلة وتفاعل معها الجميع كان منها هويد الليل ، ستورم ، انا قلبي دليلي ، تيكوتيكو ، يونس ، مامبو ، اكدب عليك ، وليم تل حاره السقايين فيكتوري ، محتار ، سولو ماريمبا الى جانب فقرة للريس كرم ونجله حمدى تضمنت عدداً من أعمال الفلكلور الشعبى.

الجدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة علي مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاء بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.