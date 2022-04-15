♦ «أربع محاولات للحياة»

نشوى صلاح ــ أحمد عبدالمجيد ــ مروة سمير ــ أسامة علام

دار الشروق

2022

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عزيزى القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غريبة؛ أربع كُتَّاب قرروا الجلوس والدردشة معك حول أمور فى الحياة. فى هذا الكتاب وثيقة طويل عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته. قررنا أن نضعها بين يديك بلا تجمُّل أو ادعِّاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة. وصدقنا عزيزى القارئ، نحن لا نرغب من كتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك

♦«ورثة آل الشيخ»

أحمد القرملاوى

مكتبة الدار العربية للكتاب

2020

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أسطورة عن كنز موعود، يتناقلها أفراد عائلته جيلًا بعد جيل، تستحوذ عليه، فتدفعه لأن يفتِّش وراءها عبر البيوت والأزمنة.. وكلما التأمَت الصور القديمة، نطقت منها أصوات الراحلين، ونادَته كى يستكمل الرحلة التى بدأها سعيًا وراء الكنز.

فى خامس أعماله الروائية، يضع أحمد القرملاوى بين أيدينا رواية أجيال لها مذاق مختلف، يصحبنا فيها عبر شوارع القاهرة القديمة وحكاياتها التى بلا نهاية؛ حكايات عشق وألم وفقد، انتصارات صغيرة وهزائم مدوِّية.. إنها حكاية زمن يتسرَّب فلا نستطيع إيقافه.

♦«٢٠٢٠»

نعيم صبرى

دار الشروق

2021

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الرواية تقدم ما حدث لكل منا فى ذلك العام المفصلى فى حياة البشرية والإنسان، حيث المعاناة، والحظر والتباعد، العزل فى الغرف المغلقة وخلف الأبواب، وفى المستشفيات، وتوقف السفر، والحرمان من الأحباب. وتتناول الرواية ذلك العام فى حياة الكاتب، الوطن، والعالم أجمع، الحياة أقوى من الموت، حيث ينتهى العام بانتصار الحياة واستمرارها، وباكتشاف وراء اكتشاف للقاح تلو اللقاح، لينتصر العلم، وتنتصر الحياة.

♦«أبناء حورة»

عبدالرحيم كمال

دار الكرمة

2021

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هناك خيال عاقل، وخيال مجنون، وخيال يُحلِّق بين العالمين ليجمع الدهشة من كليهما، وإلى النوع الأخير تنتمى رواية عبدالرحيم كمال الجديدة «أبناء حورة». «وإذا به يجد نفسه فى غرفة بلا سطح، داخلها إوَزَّة بيضاء شديدة الجمال، كان هو وهى فقط فى تلك الحجرة المشمسة، ولما أقبل نحوها مسرعًا بسكينه الحاد لم تجرِ، بل ظلت ساكنة حتى أمسك بها واحتضنها، وقبل أن يمرر سكينه على رقبتها همست بمنقارها: أحبك يا طاهر».