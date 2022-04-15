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تعليم مطروح: اعتماد نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي على مستوى المحافظة

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 9:45 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 9:45 م

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) على مستوى المحافظة، والتي أجريت تصفياتها بكافة الإدارات التعليمية حتى التصفية النهائية على مستوى المديرية.

وجاءت مها عبده جابر بمدرسة العبور الابتدائية، في المركز الأول كرائد مثالي على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية، آية فوزي محمد قوية بمدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بإدارة الحمام المركز الأول على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية، وسامية عبدالرازق عبدالغني بمدرسة مطروح الثانوية الفندقية المشتركة، في المركز الأول بالمرحلة الثانوية.

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مجهودات توجيه عام التربية الاجتماعية، مشيدا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية.

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