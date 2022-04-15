اليمن: الحوثيون يتهمون الولايات المتحدة بتقويض الهدنة المعلنة

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، إن التحرك الأمريكي في البحر الأحمر"يتناقض مع إعلان الولايات المتحدة دعما للهدنة الإنسانية والعسكرية في البلاد".



وقال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، ورئيس وفدها المفاوض، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن، يتناقض مع زعم واشنطن دعمها الهدنة".



وأضاف"إنما تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار المفروض على اليمن".



وأعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، تأسيس"قوة مهام" جديدة مع دول حليفة ستقوم بدوريات في البحر الأحمر قبالة اليمن "حيث شن مقاتلو الحوثي عدة هجمات بقوارب مفخخة".



وقال الأدميرال، براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأمريكي، للصحفيين، إن"القوة الجديدة سيتم تأسيسها رسميا الأحد المقبل، بهدف تعزيز التعاون بين الشركاء الإقليميين لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن".



ومطلع أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، موافقة أطراف الصراع في البلاد، على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين، بشأن "ارتكاب خروقات".