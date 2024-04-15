 ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 1:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 1:16 ص

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيا، مساء يوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء في العراقي محمد شياع السوداني "أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن الجانبين بحثا " أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار". وأكدا "على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت  عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني مستهدفا مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

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