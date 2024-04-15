 فرنسا تستدعي السفير الإيراني لإدانة الهجوم على إسرائيل - بوابة الشروق
الإثنين 15 أبريل 2024 6:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تستدعي السفير الإيراني لإدانة الهجوم على إسرائيل

هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 6:04 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 6:04 م

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفير الإيراني لدى باريس، لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وبحسب وكالة «رويترز»، نوهت الوزارة في بيانها أن «فرنسا تعمل مع شركائها لتهدئة الوضع في المنطقة، وتدعو الجميع إلى ضبط النفس».

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية البلجيكية إلى أنها استدعت أيضا السفير الإيراني؛ لإدانة الهجوم على إسرائيل.

ولفتت، وفقًا لما نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، في بيانها إلى أن «هذا الهجوم يعرض الاستقرار الإقليمي والسكان للخطر، ويبعد المنطقة أكثر عن السلام».

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب في بيان: «أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

على الجانب الآخر، زعم جيش الاحتلال أنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة طفلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك