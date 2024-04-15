فرنسا تستدعي السفير الإيراني لإدانة الهجوم على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفير الإيراني لدى باريس، لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وبحسب وكالة «رويترز»، نوهت الوزارة في بيانها أن «فرنسا تعمل مع شركائها لتهدئة الوضع في المنطقة، وتدعو الجميع إلى ضبط النفس».

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية البلجيكية إلى أنها استدعت أيضا السفير الإيراني؛ لإدانة الهجوم على إسرائيل.

ولفتت، وفقًا لما نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، في بيانها إلى أن «هذا الهجوم يعرض الاستقرار الإقليمي والسكان للخطر، ويبعد المنطقة أكثر عن السلام».

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب في بيان: «أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

على الجانب الآخر، زعم جيش الاحتلال أنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة طفلة.



