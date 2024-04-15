تراجع ملحوظ في إيرادات شباك تذاكر السينما مع انتهاء إجازة عيد الفطر

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تراجعت إيرادات الأفلام المتنافسة في الموسم بشكل ملحوظ، حيث حقق شباك التذاكر أمس الأحد 8 ملايين و803 آلاف جنيه، مقارنة بـ15 مليونا و216 ألف جنيه، أول أمس السبت، بينما كانت الجمعة الماضية في أعلى نقطة، حيث حققت الأفلام الخمسة مجتمعة في هذا اليوم 19 مليونا و778 ألف جنيه، وهو ما يعطي مؤشر على أن منحنى الانخفاض ربما يستمر.

وعلى مستوى الإيراد اليومي والإجمالي، يحتل فيلم "شقو"، الصدارة، حيث حقق أمس 4 ملايين و315 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار 6 أيام عرض، إلى39 مليونا و291 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ويشهد عودة الرباعي عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربيني للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم في مسلسل "جراند أوتيل" الذي عرض في موسم رمضان 2016.

الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن مستوحي من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجي يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة، إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها حيث ظهرت في الإعلان التشويقي للفيلم وهي بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربيني شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كلً من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمي ضيفا للشرف.

في المركز الثاني جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا 3 ملايين و396 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته 27 مليونا و742 ألف جنيه، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وطوه دسوقي، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز، وأحداثه تدور في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول مهندس معماري يجسده هشام ماجد متزوج من هنا الزاهد ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيء صدفة يغير مسار حياتهما بالكامل ويقودهما إلى عوالم موازية، فتصبح سعيدة وهادئة، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

المركز الثالث كان من نصيب فيلم "عالماشي" محققا 833 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 8 ملايين و377 ألف جنيه، وهو من إخراج محمد الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي، ومن خلال البوستر يظهر علي ربيع، وهو يجلس على الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.

في المركز الرابع جاء فيلم "أسود ملون" محققا 188 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته مليون و726 ألف جنيه، هو من إخراج حسن البلاسي، وتأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، ويشارك في بطولته كلً من رنا رئيس، وبيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، وميس حمدان، وأحمد فتحي، ومنة عرفة، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، وصبا الرافعي، وطاهر أبو ليلة، كما يظهر فيه أيضا مغني المهرجانات عصام صاصا.

الفيلم الذي كان يحمل اسم "المكلكعين"، قبل تغييره إلى "أسود ملون" كان من المقرر طرحه في عيد الحب الماضي وتم تأجيله إلى عيد الفطر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، ويتناول فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصًة قصص الحب الحديثة، والظواهر التي تصاحبها، وعلاقة كل هذا بالحياة الحديثة التي نعيشها، ويجسد بيومي فؤاد في الفيلم شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

فيما احتل المركز الخامس والأخير فيلم "الحريفة"، المستمر في المنافسة منذ الموسم الماضي، حيث حقق أمس 69 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 14 أسبوع عرض إلى 74 مليونا و234 ألف جنيه.

كان "الحريفة" دخل قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الأسمية، والتي يتصدرها "بيت الروبي" بـ 120 مليون جنيه، ليحتل "الحريفة" بذلك المركز السابع في القائمة، بعد ان كسر الأرقام التي حققها فيلم "البدلة"، بطولة تامر حسني، فيما يفصل "الحريفة" عن المركز السادس الذي يحتله فيلم "الممر"، حوالي 400 ألف جنيه فقط.

فيلم "الحريفة" تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.