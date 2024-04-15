أمريكا وبريطانيا تشنان غارتين على أهداف للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية

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شن الطيران الأمريكي والبريطاني في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين غارتين على اهداف للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفقا لما أفادت به قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

ولم تقدم القناة مزيدا من التفاصيل عن الهجوم وما إذا كان قد تسبب في أي خسائر أو أضرار.

واستهدفت الغارات مناطق قريبة من البحر الأحمر، بحسب تعليقات السكان المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف الأمريكي البريطاني بشأن الهجوم.

يشار أن التحالف يستهدف منصات إطلاق الصواريخ والقدرات العسكرية للحوثيين منذ يناير الماضي لردع الجماعة عن مهاجمة السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر.

ويهاجم الحوثيون سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل منذ نوفمبر من العام الماضي فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين المحاصرين تحت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.