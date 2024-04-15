شوبير يكشف مفاجأة مدرب الزمالك في قمة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، عن مفاجأة يحضرها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك خلال مباراة القمة التي تقام مساء اليوم الإثنين.

ويتقابل الزمالك مع الأهلي باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أن جوميز يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة اليوم، ليست على مستوى التشكيل أو العناصر، ولكن على مستوى أسلوب اللعب.

وأضاف: "توقعي الشخصي أن تكون مفاجأة جوميز هي الضغط المبكر واللعب المُتقدم من أجل إجبار دفاع الأهلي على ارتكاب أخطاء".

وأشار إلى أن جوميز يفرض سطوته داخل الزمالك، وحصل على تعليمات كثيرة من مواطنه جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، والذي كان جوميز مساعداً له، من حيث فرض السرية على التدريبات ومنع حضور أعضاء مجلس الإدارة، والسعي لعدم تشتيت اللاعبين بأي أمور أخرى خارج التدريبات.