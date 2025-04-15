أمريكا: اعتقال فلسطيني كان ينتظر مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا فلسطينيا قاد احتجاجات ضد الحرب في غزة كطالب في جامعة كولومبيا اليوم مكتب الهجرة في فيرمونت حيث كان يتوقع إجراء مقابلة من أجل إنهاء حصوله على الجنسية الأمريكية، حسبما قال محاموه.

واعتقل عملاء إدارة الهجرة والجمارك محسن مهداوي، وهو حاصل على إقامة دائمة قانونية ويحمل بطاقة خضراء منذ عام 2015، في مكتب خدمات المواطنة والهجرة في كولشستر، حسبما قال محاموه.

وقال المحامون إنهم لا يعرفون مكانه. وقدموا عريضة إلى محكمة اتحادية يطلبون فيها أمرا يمنع الحكومة من إبعاده من الولاية أو من الولايات المتحدة.

وقالت المحامية لونا دروبي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن " إدارة ترامب اعتقلت محسن مهداوي للانتقام المباشر منه بسبب دفاعه عن الفلسطينيين وبسبب هويته الفلسطينية. اعتقاله هو محاولة لإسكات أولئك الذين يتحدثون ضد الفظائع في غزة. كما أنه غير دستوري".

ووفقا لملف المحكمة، ولد مهدوي في مخيم للاجئين في الضفة الغربية وانتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2014. وقد أنهى مؤخرا دراسته في جامعة كولومبيا وكان من المتوقع أن يتخرج في مايو/أيار، قبل أن يبدأ برنامجا للحصول على درجة الماجستير هناك في الخريف.