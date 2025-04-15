مركز السنطة يستقبل قافلة جامعة طنطا التنموية المطورة

واصلت جامعة طنطا إطلاق قوافلها التنموية المطورة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بقرية ميت حواي مركز السنطة، تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لؤي الأحول وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم توقيع الكشف الطبي على 1088 حالة من خلال 14 تخصصًا شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات، والأسنان، مع صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 62 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 5652 من رؤوس الماشية والطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.