نتنياهو لماكرون: دولة فلسطينية ستكون معقلا للإرهاب الإيراني

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال محادثته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية.

وزعم نتنياهو لماكرون أن هذا سيكون بمثابة "مكافأة ضخمة للإرهاب"، وذكره بأنه "حتى الآن لم يدن أي مسؤول فلسطيني بما في ذلك في السلطة الفلسطينية بإدانة هجوم السابع من أكتوبر"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وادعى نتنياهو أن "الدولة الفلسطينية التي ستقام على بعد دقائق من المدن الإسرائيلية ستكون معقلا للإرهاب الإيراني، وأن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي تعارض ذلك بشدة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن نتنياهو لا يعلم تفاصيل الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية مع إيران، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأعرب المصدر الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، عن "قلق أمني عميق" في إسرائيل حيال غموض الموقف الأمريكي.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل تخشى من إبرام اتفاق سيئ، يقتصر على وقف تطوير الأسلحة النووية من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي أو أذرعها الإقليمية، مثل الحوثيين في اليمن الذين يواصلون استهداف إسرائيل، خاصة وسط التصعيد في قطاع غزة".



