مخرج فيلم علكة: ربما أجعل شخصا يعيد التفكير في نظرته لمتلازمة داون  

ينافس فيلم "علكة" للمخرج بلال البدر، في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام السعودية في نسخته الحادية عشر، والتي تنطلق من الخميس 17 أبريل الحالي وحتى الأربعاء 23 من نفس الشهر.

وشهد الفيلم، عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته السابقة حيث شارك في برنامج "سينما السعودية الجديدة" في دورته السابقة التي أقيمت ما بين 5 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر من عام 2024.



وتدور أحداث الفيلم حول سعد طفل مصاب بمتلازمة داون، يقع في الحب لأول مرة في حياته، ويبدأ باكتشاف مشاعر جديدة لم يكن يعلم بوجودها، واتخذ بسببها قرارات لم يكن مستعدًا لأخذها.



وقال المخرج بلال البدر عن فيلمه: "كنت على يقين من أنني لا أريد فيلمًا تقليديًا مليئًا بالرسائل المباشرة التي تحاكي الاحتياجات الخاصة لمصابي متلازمة داون.. كان من المهم ألا يقع الفيلم في فخ الشفقة أو المبالغة في المثالية.. لذلك، كان تحقيق التوازن بين التحديات التي يواجهها البطل وبين لحظات الفرح والانتصار من أصعب الأمور في سرد القصة.. أعلم أن الفيلم لن يغير العالم، لكنه قد يفتح نافذة صغيرة في عقل وقلب من يشاهده.. ربما يجعل شخصًا يعيد التفكير في نظرته لمتلازمة داون".



والفيلم من تأليف وإخراج بلال البدر، وهو بطولة عزام الخرعان، وأحمد التركي، والعنود وعبدالله، ومديرة التصوير ريتا حجار، وقام بمهمة تدريب الممثلين شيروان حاجي.

والفيلم من إنتاج شركة Rec Entertainment، المنتج بلال البدر وشاركه الإنتاج أحمد نابلسي، ومدير خط الإنتاج فؤاد محمد، وتتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.



وبلال البدر مخرج سعودي بدأ مسيرته في عام 2009، ثم أكمل دراساته العليا في التصوير والإخراج السينمائي في لوس أنجلوس وعمل على العديد من الأفلام والمسلسلات، ثم عاد إلى السعودية في عام 2017 حيث قدم أعمالًا سينمائية وتلفزيونية حصلت على عدة ترشيحات وجوائز محلية وعالمية.

وفي عام 2019، أسس شركة ”Rec Entertainment“ بهدف رفع جودة المحتوى المحلي لمستويات عالمية بعد حصوله على درجة ماجستير في إخراج الصورة السينمائية من أكاديمية نيويورك للأفلام.