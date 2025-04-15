الأمم المتحدة: نزوح 125 ألف شخص منذ مارس بجنوب السودان بسبب الاشتباكات

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنَّ ما يقدر بـ 125 ألف شخص نزحوا في جنوب السودان منذ مارس إثر تصاعد الاشتباكات في هذا البلد الفقير.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان: «منذ مارس 2025، أسفرت الاشتباكات المسلحة والقصف الجوي عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين، وتشريد ما يقدر بـ 125 ألف شخص»، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي الأسابيع الأخيرة، يشهد جنوب السودان مواجهات بين الجيش الموالي لسيلفا كير ومجموعة مسلّحة تتهمها السلطة بالتعاون من رياك مشار، النائب الأول للرئيس وخصمه.

وأشارت إلى أن العنف أودى بحياة أربعة من العاملين في المجال الإنساني، واضطرت ستة مرافق صحية إلى الإغلاق.

ويأتي هذا في وقت تكافح البلاد الفقيرة رغم ثروتها النفطية، تفشي وباء الكوليرا الذي قالت الأمم المتحدة إنه أودى بحياة 919 شخصا وأصاب نحو 49 ألف شخص في جنوب السودان.