باكستان تدعو إلى إلغاء حق النقض بمجلس الأمن الدولي أو فرض قيود صارمة عليه

دعت باكستان، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، أو فرض قيود صارمة عليه، بينما عارضت بقوة توسيع العضوية الدائمة.

وفي حديثه خلال جلسة تم استئنافها للمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، قال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، إن الهيكل الحالي غالبا ما يقود إلى إصابة عملية صنع القرار العالمي بالشلل، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف، أن باكستان "تؤمن بشكل قوي بأن الشلل الذي نراه غالبا في مجلس الأمن، والذي يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراء حول قضايا حاسمة تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، ناجم عن سوء استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين".

وأكد السفير افتخار مجددا موقف باكستان، أنها "تعارض بشدة أي توسع لحق النقض أو إضافة أعضاء دائمين جدد، حيث أن المزيد من حقوق النقض سيفاقم فقط المشكلة".

ووصف حق الفيتو بأنه "غير متزامن مع العصر"، وقال إن موقف باكستان مازال واضحا وثابتا بأنه يتعين إلغاؤه، أو فرض قيود صارمة على استخدامه.