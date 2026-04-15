بابا الفاتيكان يصل الكاميرون في المحطة الثانية من جولته الأفريقية

وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى الكاميرون اليوم الأربعاء، حيث سيلتقى بالرئيس بول بيا في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.

يتولى بيا / 93 عاما/ رئاسة الكاميرون منذ 1982، وكان قد تولى منصب رئيس الوزراء قبل ذلك.

ويشار إلى أن أكثر من نصف تعداد سكان الكاميرون البالغ عددهم 30 مليون نسمة من المسيحيين، ونحو ربعهم من الكاثوليك، حسبما أظهرت قاعدة بيانات الديانات في العالم. ونحو 20% من المواطنين مسلمون.

وتعاني الكاميرون من الديون الضخمة والفساد وتداعي البنية التحتية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

ويقدر أن نحو 40% يعيشون في فقر. كما أن الكاميرون تعاني من تقييد المعارضة السياسية وحرية الصحافة.

وكان ليو قد زار الجزائر في بداية جولته. وبعد الكاميرون، سوف يتوجه إلى أنجولا و أفريقيا الاستوائية.