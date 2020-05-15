الكويت: السماح لمن انتهت إقاماتهم مطلع 2020 بتجديدها بعد دفع الغرامات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قرارًا وزاريًا يقضي بالسماح لمن انتهت إقاماتهم مطلع 2020 بتجديدها؛ وذلك بعد دفع الغرامات المقررة عليهم.



ونص قرار وزير الداخلية الكويتي، على منح إقامة للأجنبي الذي انتهت إقامته بتاريخ أول يناير 2020، والذي يبدي رغبة في منح اقامة بالبلاد، واستعداده لدفع الغرامات، دون إحالة إلى جهات التحقيق، متى توافرت فيه الشروط المقررة.



وبموجب القرار، أصبح للشركات الحق في تجديد إقامات العمالة المسجلة عليها وهم خارج الكويت، بعد دفع الغرامات؛ وذلك رغم انتهاء إقاماتهم منذ مطلع العام الجاري، لظروف خارجة عن إرادتهم أو إرادة شركاتهم.