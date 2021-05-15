كارتيرون يشيد بلاعبي الزمالك بعد ثلاثية إنبي ويتحدث عن التدوير

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عنالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، موضحا أن الأبيض أنهى عدة مباريات صعبة.

كارتيرون على أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وفاز بسهولة.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي للمباراة أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكنه راض عن السمتوى بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز في لقاء إنبي.

كما أشار كارتيرون إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات، موضحا أن وجود حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة أنه لا يستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري.

وشدد المدير الفني للفريق على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، مضيفا أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيا والذي يستطيع الضغط على لاعبي الفريق المنافس موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمي الزمالك.

كما أثنى كارتيرون على التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، وما قدمه في المباراة على الرغم من عدم تسجيل أهداف.

وأوضح أنه كان قد استبعد الجزيري من قائمة مباراة الأهلي، رغم ذلك أظهر اللاعب جاهزية ورغبة في المشاركة، وهو ما يريده من جميع اللاعبين.