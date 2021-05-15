 ارتفاع أسعار السلع المستوردة في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع أسعار السلع المستوردة في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي


نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 1:10 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 1:10 ص

(د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم الجمعة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل الماضي، بأكثر من توقعات المحللين.

وذكرت وزارة العمل أن أسعار السلع المستوردة ارتفعت بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر1% في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 6ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1% خلال آذار/مارس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

كما أشار تقرير وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية بنسبة 8ر0% خلال نيسان/أبريل الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4ر2 في المئة خلال آذار/مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة الأسعار بنسبة 6ر0% فقط.


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