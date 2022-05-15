الخارجية الألمانية: أبواب الناتو مفتوحة لفنلندا والسويد

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إن أبواب حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مفتوحة على مصرعيها لفنلندا والسويد.

وأكدت بيربوك، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أن انضمام فنلندا والسويد للحلف سيقويه وسيجمع دول شمال أوروبا معا.

وشددت الوزيرة الألمانية على أن حلف الناتو بات أكثر أهمية في الوقت الحالي لضمان أمن وحرية الجميع، منبهة لأهمية مواصلة دعم أوكرانيا، لاسيما إمدادها بالدعم العسكري اللازم للدفاع عن نفسها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس فنلندا، سولي نينيستو، أنه أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بقرار بلاده التقدم بطلب للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، موضحا أن بوتين تقبل الأمر "بهدوء".

وقال نينيستو، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأحد: "لقد تحدثت هاتفيا مع بوتين أمس لإبلاغه أن الأوضاع تغيرت، وأن فنلندا ستتقدم بطلب للانضمام لحلف الناتو"، ووصف الرئيس الفنلندي المكالمة بأنها كانت هادئة، مشيرا إلى أن بوتين لم يكرر التهديدات التي صدرت من مسئولين روس خلال الفترة الماضية بشأن مغبة انضمام فنلندا لحلف الناتو وإمكانية اتخاذ خطوات عسكرية ضدها.

واعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية إعلان البلاد رسميًا اليوم الأحد، نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوفر لفنلندا أقصى درجات الأمن.

وفي تغريدة نشرت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت الوزارة: "لقد تغيرت البيئة الأمنية لفنلندا تغييرا جذريا، وهذا يستدعي رد فعل من فنلندا" ، مؤكدة أن "فنلندا تتخذ قراراتها الخاصة بها المتعلقة بأمنها، وهذه القرارات ليست موجهة ضد أي أحد".

يذكر أن رئيس فنلندا سولي نينيستو، قد أعلن اليوم أن بلاده ستتقدم بطلب للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة أمن البلاد.