الجيش اليمني يرصد 70 خرقا حوثيا للهدنة الأممية

رصدت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، 70 خرقا للهدنة الأممية تم ارتكابها من قبل ميليشيا الحوثي، أمس السبت في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.

وأوضح الجيش، في تقرير له نقله وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الخروقات منها 22 في محور حجة، و20 خرقا في محور تعز، و19 خرقا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و4 خروقات جنوب وغرب مارب، و4 خروقات شرق مدينة الحزم بالجوف، وخرقا واحدا في محور صعدة.

وأشار التقرير إلى أن الخروقات تنوّعت بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع عسكرية غرب مأرب، وعمليات إطلاق نيران مستمرّة باتجاه مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات والمحاور بمختلف الأسلحة، إضافة إلى عمليات استحداث مواقع ونشر مدافع وعيارات في مختلف الجبهات، واستقدام تعزيزات.

وفي السياق ذاته، أُصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفلة، اليوم، في استهداف ميليشيا الحوثي منزلهم بمديرية رغوان غرب محافظة مأرب بطائرة مسيرة مفخخة.

ونقلت سبأ، عن مصادر محلية قولها إن ميليشيا الحوثي استهدفت منزل مواطن بمسيرة مفخخة ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أبنائه إصابات مختلفة من بينهم طفلة وصفت إصابتها بالخطيرة، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في مديرية رغوان رغم الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة والتزام الحكومة الشرعية بها.