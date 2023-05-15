تعرض سفارة الأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، اليوم الاثنين، للاقتحام والتخريب.



وأعربت الوزارة في بيان، مساء الاثنين، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولجميع أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.



وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.





أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين تعرض مبنى السفارة الأردنية في #الخرطوم، اليوم، للاقتحام والتخريب. وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك… pic.twitter.com/syWCRRAYtG — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 15, 2023





وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سلسلة قرارات، تتعلق بالجيش وبنك السودان والخارجية السودانية.



وتضمنت القرارات إنهاء خدمة بعض السفراء والمسئولين، من بينهم السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق، من العمل بوزارة الخارجية.



ووجه «البرهان» وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ، كما أحال 4 ضباط للتقاعد بالمعاش اعتبارا من اليوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».