القومي للمرأة بدمياط يواصل تنفيذ مبادرة إيد على إيد لتوفير الملابس الصيفية

أعلن المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، عن استمرار مبادرة "إيد على إيد"، التي يتم تنفيذها داخل المدينة الصديقة للنساء، كل يوم أحد وأربعاء من كل أسبوع، في محيط مكتبة مصر العامة، بالتنسيق مع إدارتها.

وأكدت منى عبدالله عضو فرع المجلس القومي للمرأة والمشرفة على أنشطة المجلس بدمياط، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم تجميع الطرح والإسكارفات والأقمشة المستعملة وغير المستخدمة، وإعادة تدويرها بملابس صيفية للأطفال، موضحة أن المدربات والمتطوعين قامت بتجميع الطرح والملابس وتفريزها وتفصيلها، ثم خياطتها وتشطيبها، ويتم تدريب المتدربات على مراحل صنعها بالمجان ثم تشطيبها بالتطريز والكروشيه والمكرمية.

وأضافت عبدالله، أن المبادرة لها أكثر من هدف، منها البعد البيئي، حيث يتم تجميع هوادر الأقمشة والملابس المستعملة مما يقلل المخلفات التي يتم حرقها ويلحق الضرر بالبيئة ويؤثر على التغيرات المناخية، والبعد الاقتصادي، وتعليم السيدات حرفة يدوية تعتمد على المنتج المحلي بعيدا عن المستورد المرتبط بسعر الدولار، ومنها الجانب الاجتماعي أيضا لتخفيف العبء على الأسر بتوفير ملابس الصيف لأطفالهن من صنع أيديهن.

يذكر أن المبادرة تأتي تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة