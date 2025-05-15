الأعلى للثقافة يعلن الفائزين في مسابقة أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين في مسابقة «أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر»، تحت عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة".

وجاءت الجوائز كالآتي:

الجائزة الأولى: وقدرها عشرة آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث محمد فايز محمد حسين عن بحث بعنوان «تحديات ومقومات الانتقال الدستوري الآمن نحو العدالة الجنائية الرقمية في الجمهورية الجديدة»

الجائزة الثانية: وقدرها ثمانية آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث أحمد إيهاب أحمد عبد الغني عن بحث بعنوان «المواطنة وحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي».

الجائزة الثالثة: وقدرها خمسة آلاف جنيه؛ وحصلت عليها الباحثة نبيلة قطب رشدي زيد عن بحث بعنوان «حقوق الإنسان في مواجهة الذكاء الاصطناعي: التنظيم القانوني للتمييز الخوارزمي في الجمهورية الجديدة.

وكانت لجنة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة سبق، وأعلنت عن المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ تنفيذا لخطة التنمية المستدامة فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين، وفي إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة .

وقد ضمت لجنة تحكيم المسابقة نخبة من المتخصصين في مجال القانون والمواطنة وحقوق الإنسان على النحو التالي: المستشار الدكتور خالد القاضي، الدكتور أحمد زايد، نيافة الأنبا إرميا، اللواء الدكتور بهجت فريد، المستشارة رشا حلمي الشنواني، الدكتورة سلوى ثابت مكي، النائب الدكتور جميل حليم، الدكتور عبدالله المغازي، الدكتور عمرو الورداني، المستشار محمد عبدالمجيد، واللواء الدكتور مصطفى منير.