الرئيس العراقي: لن ندخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته

رشيد يستقبل الوفد الإعلامي الرسمي للجامعة العربية في قصر السلام ببغداد

استقبل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، الوفد الإعلامي الرسمي لجامعة الدول العربية، برئاسة المستشارة أنيسة رابط.

ورحب الرئيس رشيد في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في عملهم وبما يعزز أواصر الأخوة والترابط بين الشعوب، ويرسخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة.

وأوضح الرئيس العراقي خلال اللقاء أن "احتضان بغداد لمؤتمر القمة يأتي انطلاقا من دورها المحوري وسعيها الدائم لترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء وبما يحفظ مصالح شعوبنا، ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام"، مؤكدا أن "مؤتمر القمة سيناقش القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة والخروج بقرارات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار".

وقال الرئيس رشيد إن القمة العربية في بغداد ليست الأولى من نوعها التي يستضيفها العراق، ولدينا إصرار شديد على انجاحها، ويظل الهدف الأهم هو تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة بغداد بالتعاون مع جامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط، وجميع الدول الأعضاء.

وأضاف رشيد أن العالم العربي لم يعد وحده من يولي القضية الفلسطينية اهتماما وإنما الغرب أيضا، فقد أصبحت قضية يهتم بها الجميع حول العالم، مؤكدا أن سياسة العراق كانت وستظل داعمة للقضية، فبغداد تؤيد كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره.

وتابع: "مستمرون في دعم القضية الفلسطينية دبلوماسيا وماديا وإنسانيا، ولن ندخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني إلى أن يتم وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال".

وشدد على ضرورة فرض حقوق الشعب الفلسطيني على دولة الاحتلال سواء من قبل الدول العربية، أو المجتمع الدولي.

كما أعرب الرئيس العراقي عن تفاؤله من الاجتماعات التي تشهدها المنطقة العربية في المرحلة الراهنة، وأشار إلى أن سوريا دولة جار صديقة للعراق، وأمن البلدين مرتبط ببعضهما البعض، لذلك نأمل أن تعود سوريا مستقرة وآمنة لتبدأ في التركيز على سبل تحقيق التنمية و الاستقرار.

ودعا الإعلاميين إلى نقل الصورة الحقيقية عن الاستقرار الأمني في العراق والتعايش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي، وتعريف العالم بالخطوات التي تم إنجازها على صعيد تثبيت النظام الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العراقي، مؤكدين حرصهم على تعضيد أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب الشقيقة من خلال عملهم الإعلامي الرامي إلى نقل الأحداث وإيصال الحقيقة بشكل شفاف للعالم أجمع.