نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بمجمع الأحياء لمتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء

محمد عبدالناصر

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجى النموذجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء الذي يضم أحياء روض الفرج وشبرا والساحل والشرابية، لمتابعة سير العمل وتيسير إجراءات التصالح على البناء المخالف على المواطنين.

واستمع فوزى، اليوم الخميس، إلى مطالب واستفسارات المواطنيتن حول قانون التصالح الجديد والتسهيلات المقدمة وطلباتهم الأخرى، مؤكداً على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء طوال أيام الأسبوع وحتى الساعة الخامسة مساءً، لتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح ومتابعة كافة الشكاوي والعمل على حلها أولا بأول لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد بالمراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح باستمرار لتسريع معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه والعمل على تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.