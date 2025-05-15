الرئيس الإماراتي يمنح ترامب وسام الشيخ زايد

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منح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وسام الشيخ زايد".

ويعتبر "وسام الشيخ زايد" أعلى وسام مدني في الإمارات العربية المتحدة، ويمنح للملوك والرؤساء والشخصيات رفيعة المستوى.

وقال ترامب خلال زيارته إلى الإمارات إن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات "ستصبح أقوى".

ومن جهته، أكد بن زايد حرص الإمارات "على العمل مع أمريكا في كل ما يحقق السلام في المنطقة".

وفي وقت سابق، وصل ترامب إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.