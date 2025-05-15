رابطة العالم الإسلامي: رفع العقوبات عن سوريا انتصار للدبلوماسية السعودية

وصفت رابطة العالم الإسلامي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من العاصمة الرياض، رفعَ العقوبات عن سوريا، بطلبٍ من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "بالانتصار الجديد للدبلوماسية السعودية ".

واعتبر الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -في البيانٍ هذا الإعلانَ مُنعطفًا مهمًا للشعب السوري؛ لترسيخ استقرار بلاده ودعم مسيرتها إلى مستقبلٍ أفضل.

وصرح ترامب يوم الثلاثاء الماضي، بأن ولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان لهما دورٌ أساسي في قراره بشأن العقوبات.

وقال الرئيس الأمريكي إن رفع العقوبات عن سوريا "يمنحهم فرصةً لتحقيق إنجازات عظيمة - كانت العقوبات مُشلّةً للغاية وقويةً للغاية".

وأضاف ترامب إنه "يدرس تطبيع العلاقات" مع سوريا بعد اجتماع مهم عقده، الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.

وأضاف ترامب خلال تصريحاته أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بعد يوم من إعلانه عن خططه لرفع العقوبات المفروضة على سوريا: "ندرس حاليًا تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة".