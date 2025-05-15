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قالت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، إن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قونية وسط تركيا.

وأشار موقع «تركيا الآن»، مساء الخميس، إلى أن الزلازل، الذي كان مركزه منطقة قونية – كولا، شعر به سكان الولايات المجاورة أيضًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن إدارة الكوارث والطوارئ «أفاد»، وفرق المؤسسات المعنية، بدأت على الفور إجراء مسح ميداني بالمنطقة.

ونفى في تدوينة عبر صفحته الرسمية «إكس»، مساء الخميس، تلقي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.