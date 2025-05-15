أفادت السلطات الإندونيسية بالعثور على رجل ميت أمس الأربعاء، إثر هجوم تمساح عليه أثناء سباحته في قناة بجزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الوطنية "باسارناس"، إن الرجل /45 عاما/ كان يسبح مع صديق له أمس الأول الثلاثاء عندما سحبه التمساح تحت الماء.

وأفادت تقارير بأن صديق الرجل حاول الإمساك بذراعه، ولكنه لم يتمكن من إنقاذه. وعثر رجال الإنقاذ على الجثة على بعد نحو 200 متر من النقطة التي شوهد فيها آخر مرة. وتمر القناة عبر مزرعة لزيت النخيل.

وتشير جماعات حماية البيئة بأن توسع هذه المزارع أدى إلى حدوث اضطراب للموائل الطبيعية، وزيادة المواجهات بين البشر والتماسيح.

يشار إلى أن إندونيسيا تشهد أكبر عدد من من هجمات التماسيح مقارنة مع أي دولة أخرى، ومعظمها من تماسيح المياه المالحة. وشهدت الفترة بين عامي 2015 و2024، الإبلاغ عن أكثر من 1100 هجوم، كان أكثر من 550 من هذه البلاغات لهجمات قاتلة، بحسب منظمة "كروك آتاك".